Het aantal Europese bestemmingen van KLM ligt deze herfst weer bijna op het oude niveau. In het afgelopen najaar vloog de luchtvaartmaatschappij op 92 Europese bestemmingen, komende herfst zijn dat er 91. Het aantal vluchten blijft echter wel sterk achter, meldt KLM donderdag.

KLM bood in augustus, september en oktober vorig jaar in totaal 52.500 vluchten aan, dit jaar zullen dat er in dezelfde maanden slechts 34.500 zijn. Dit betekent dat de airline slechts 66 procent van het aantal vluchten van vorig jaar uitvoert.

En ook de intercontinentale vluchten zijn nog lang niet terug op het oude niveau. De maatschappij vliegt deze herfst op 61 intercontinentale bestemmingen, tegenover 69 een jaar eerder. Maar bij een derde van de vluchten worden geen passagiers vervoerd.

In augustus, september en oktober zal KLM in totaal zo'n 5.800 intercontinentale vluchten uitvoeren, tegenover 9.100 in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zit de luchtvaartmaatschappij op 64 procent van haar normale capaciteit.

Mensen die met KLM vliegen, moeten wel voldoen aan de voorwaarden. Zo moet je als passagier van tevoren een gezondheidscheck ondergaan, tijdens de vlucht een mondkapje dragen en afstand houden bij het in- en uitstappen. De luchtvaartmaatschappij zegt waar mogelijk stoelen vrij te houden om passagiers meer ruimte te geven.