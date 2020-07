Het aantal bedrijven dat tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) wil van de overheid, is bij de tweede versie van het pakket fors lager dan bij de start van de coronacrisis in maart. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV die NU.nl heeft opgevraagd. De NOW-regeling werd in leven geroepen als stimulans voor bedrijven om zo min mogelijk mensen op straat te zetten.

Tweeënhalve week na het begin van de tweede NOW-ronde, hebben 30.797 bedrijven een aanvraag gedaan. Bij de eerste versie van de NOW-regeling, in maart, stond de teller na tweeënhalve week op ongeveer 97.000 bedrijven. Dat is dus ruim driemaal zoveel als nu. Het verschil na één week was zelfs nog groter, 21.000 tegenover 80.000.

"In maart was de coronacrisis net begonnen en was de nood bij bedrijven hoog. Wij zien dat er nu minder aanvragen binnenkomen. Meer sectoren zijn open, en er is meer ruimte om te ondernemen", aldus het UWV in een toelichting.

"Wat mogelijk ook meespeelt, is dat bedrijven nog best lang de tijd hebben om een aanvraag in te dienen, namelijk tot 31 augustus. Werkgevers kunnen de aanvraag uitstellen tot ze meer zicht hebben op hoe hun omzet zich ontwikkelt. Dit vermindert de kans om achteraf geconfronteerd te worden met een terugvordering."

Om bedrijven te stimuleren zo min mogelijk werknemers te ontslaan, heeft het kabinet in maart de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Dit hield in dat de overheid een deel van de loonkosten betaalde.

Eerste regeling gold tot eind mei

De eerste regeling gold van begin maart tot eind mei. Voor de periode van begin juni tot eind september is er een nieuwe versie van de regeling, waar bedrijven zich sinds maandag 6 juli voor kunnen inschrijven.

De nieuwe versie van de NOW-regeling kent strengere voorwaarden. Zo mogen bedrijven die er gebruik van maken geen dividenden of bonussen uitkeren over dit jaar. Daar staat tegenover dat werkgevers minder geld hoeven terug te betalen aan de overheid, als ze besluiten om een werknemer alsnog te ontslaan.