Een werknemer van de Action is onterecht op staande voet ontslagen nadat hij zonder te betalen een tasje van 3 eurocent had meegenomen, zo heeft de rechter donderdag besloten. De rechtbank vindt dat de winkel tot een andere maatregel had kunnen komen, aangezien het tasje een "vrijwel waardeloos voorwerp is".

De werknemer in kwestie, een 41-jarige man, had na werktijd een tasje meegepakt om zijn eerder gekochte regenponcho's mee naar huis te kunnen nemen. Hij was uiteindelijk vergeten hiervoor te betalen, wat tot een ontslag op staande voet leidde.

De kantonrechter vindt dat de man wel in strijd met het zogeheten zerotolerancebeleid van de winkel handelde, maar dat het ontslag van de werknemer buitensporig was. "Het meenemen van een plastic tasje is weliswaar niet geoorloofd, maar om dit te bestempelen als diefstal of wederrechtelijke toe-eigening dekt in deze zaak de lading niet goed", aldus de rechter.

Hierbij is ook gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de man: de werknemer heeft een leeftijd waarop hij niet heel makkelijk ergens aangenomen zal worden en had zijn leven na een periode van werkloosheid net weer op de rit dankzij de baan bij Action. "Hij zit op dit moment in de schuldsanering. Door het ontslag is hij opnieuw in de financiële problemen gekomen en kampt hij nu met een huurachterstand", aldus de rechtbank.

Ook wordt meegenomen dat de man een vlekkeloze staat van dienst had in de winkel en dat zijn contract al twee keer was verlengd. Hij werkte naar eigen zeggen ook met plezier in de winkel. Omdat het ontslag hem zo zwaar heeft getroffen, moet Action de man een vergoeding van ruim 7.200 euro betalen.