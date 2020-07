Touringcarbedrijven trekken aan de bel, omdat ze dit jaar door de coronacrisis zo'n 70 procent aan omzet mislopen. Ongeveer 40 procent van de bedrijven verwacht daardoor failliet te gaan, meldt branchevereniging Busvervoer Nederland donderdag.

De vereniging vertegenwoordigt tweehonderd touringcarbedrijven in Nederland en ziet dat die het nu moeilijk hebben. De ondernemingen konden door de coronamaatregelen geen mensen meer vervoeren en daardoor viel in het hoogseizoen omzet weg.

"Het omzetverlies zal nog lang doorwerken in de branche", zegt de vereniging. "Zonder verdere steunmaatregelen gaat ten minste 40 procent van de bedrijven failliet. Vooral in het najaar en in de winter, als diverse uitgestelde betalingen opgeëist gaan worden, zullen veel bedrijven sneuvelen."

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia becijferde voor de vereniging dat een gemiddeld touringcarbedrijf dat aanspraak op de maximale steunvergoeding van het Rijk maakt nog geen 20 procent van alle lasten vergoed krijgt. De verenging vraagt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom om extra steun.

De touringcarbranche besloot in juni de coronarichtlijnen bewust te overtreden. De branche wilde de regels naleven die toen binnen het openbaar vervoer en in het vliegtuig golden en op die manier dertig mensen met één bus vervoeren.

Sinds 1 juli mag dat ook volgens de richtlijnen weer. Alle zitplaatsen in een touringcar mogen gebruikt worden als passagiers vooraf een gezondheidscheck ondergaan en tijdens de rit een niet-medisch mondkapje dragen.