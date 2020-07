De haven in Rotterdam werd in het eerste half jaar van 2020 hard geraakt door de coronacrisis. De aan- en afvoer van goederen verminderde met 9,1 procent, tot 218,9 miljoen ton, maakte de Rotterdamse havenbeheerder donderdag bekend.

Vooral de toevoer van kolen, erts en olieproducten verminderde, terwijl de hoeveelheid biomassa en vloeibaar aardgas (lng) juist steeg.

Haventopman Allard Castelein is ondanks het forse verlies niet ontevreden over het resultaat. "Positief is dat het in het tweede kwartaal gerealiseerde overslagvolume minder ongunstig uitpakte dan aanvankelijk werd verwacht", aldus de CEO in een toelichting.

Voor de tweede helft van het jaar verwacht de haven een voorzichtig herstel van de economie, waardoor de goederentoevoer in Rotterdam niet verder zal dalen. Dit hangt echter vooral af van de vraag of er een tweede besmettingsgolf komt en van de ontwikkelingen omtrent de Brexit.

Van een volledig herstel naar het niveau van voor de COVID-19-pandemie zal in 2020 waarschijnlijk geen sprake zijn, verwacht Castelein.