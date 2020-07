De Nederlandse Staat gaat in hoger beroep tegen de vernietiging van de vergunning voor de overname van postbedrijf Sandd door marktleider PostNL, zegt het ministerie van Economische Zaken donderdag desgevraagd tegen NU.nl. De voor de overname benodigde vergunning werd begin juni door de Rotterdamse rechtbank vernietigd.

Door in hoger beroep te gaan, hoopt de Staat dat de vergunning alsnog verleend kan worden aan PostNL. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt als de vergunning helemaal van tafel wordt geveegd, aangezien de postnetwerken van de marktleider en Sandd per 1 februari al zijn samengevoegd. PostNL liet vorige maand weten dat het samengaan wat het bedrijf betreft niet meer kan worden teruggedraaid.

Het kabinet gaf PostNL in september vorig jaar groen licht voor de overname, ondanks een negatief advies van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder waarschuwde dat er bij een samensmelting van de twee grootste postbedrijven een praktisch monopolie zou ontstaan. Het ministerie besloot de vergunning toch te verlenen en deed daarbij een beroep op een bijzondere regeling in Mededingingswet. Een groep franchisenemers van Sandd stapte daarom in november vorig jaar naar de rechter.

De rechtbank veegde de vergunning vervolgens in juni van tafel, omdat die niet zorgvuldig was voorbereid. Andere postvervoerders hadden volgens de rechtbank niet genoeg kansen gekregen om hun visie op het samengaan met PostNL te geven.

Het ministerie kan nog niet zeggen wanneer het hoger beroep dient.