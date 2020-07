In Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar ruim 15.700 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is bijna een kwart minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat alles te maken met de economische lockdown tijdens de coronacrisis, meldt de centrale bank donderdag.

Volgens DNB werden vooral in het tweede kwartaal minder valse eurobiljetten aangetroffen. Het aantal nepbankbiljetten dat werd onderschept, halveerde bijna in de maanden april, mei en juni.

"Tijdens de lockdown is minder aan de kassa gekocht en is minder vaak contant betaald", zegt DNB. "De waarde van de contante betalingen aan de toonbank halveerde aanvankelijk zelfs, maar lijkt zich inmiddels weer langzaam te herstellen."

In totaal zijn wereldwijd zo'n 25 miljard eurobiljetten in roulatie. De kans om een nagemaakt exemplaar tegen te komen, is volgens DNB dan ook klein. In Nederland worden het vaakst valse briefjes van 50 euro aangetroffen.