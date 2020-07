FrieslandCampina, het grootste zuivelbedrijf van Nederland, voorziet dat het aantal melkveehouders in Nederland in 2030 met een derde is afgenomen en dat ook het aantal koeien zal dalen, maar de melkproductie niet. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht daarover in Het Financieele Dagblad, in de aanloop naar de publicatie van de financiële cijfers over het eerste half jaar.

Daaruit blijkt donderdag dat de omzet van het zuivelconcern in de eerste zes maanden van 2020, ondanks de ongekende marktomstandigheden, vrijwel gelijk bleef. De winst kwam echter wel onder druk te staan.

Volgens FrieslandCampina heeft dat te maken met het feit dat meer geld wordt verdiend met zuivelproducten die buitenhuis geconsumeerd worden. Door de lockdowns viel dat voor een groot deel weg.

Er werd wel meer verkocht voor consumptie thuis, maar dat kon niet voorkomen dat de winst fors daalde: met bijna 40 procent. "Ook de verkopen van de winstgevende kindervoedingbusiness in Hongkong liepen terug als gevolg van de dichte grenzen met China", zegt CEO Hein Schumacher.

Gezien de sombere economische vooruitzichten zal FrieslandCampina verder bezuinigen en moet de productie omhoog. Begin deze maand maakte het bedrijf bekend een vestiging in Rijkevoort in oktober te sluiten. Dat kost bijna negentig banen.