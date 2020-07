Voedingsconcern Unilever verkoopt zijn theedivisie, waaronder Lipton. De ijsthee blijft wel behouden. Dat meldt een woordvoerder in een toelichting op de kwartaalcijfers die het bedrijf donderdag heeft gepubliceerd.

Begin dit jaar werd al duidelijk dat Unilever zijn theeactiviteiten onder de loep nam. Nu heeft het bedrijf besloten om de activiteiten op het gebied van warme thee te verzelfstandigen. Hieronder vallen onder meer de merken Lipton en Pukka, dat sinds enige tijd bij onder meer Albert Heijn verkrijgbaar is.

De activiteiten in India en Indonesië blijven wel onderdeel van het concern. Ook de ijstheetak blijft binnenboord. Het afsplitsingsproces moet eind 2021 afgerond zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk of het onderdeel volledig zelfstandig wordt of een apart onderdeel binnen Unilever blijft.

In het tweede kwartaal behaalde het bedrijf een omzet van 13,3 miljard euro, wat 3,3 procent minder was dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eerder dit kwartaal maakte het bedrijf bekend dat het op papier voortaan alleen nog Brits wil zijn. Nu nog heeft het twee hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. Het laatstgenoemde zal in de toekomst geen hoofdkantoor meer zijn, maar blijft wel in gebruik.