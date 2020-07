De Italiaanse overheid heeft extra uitgaven ter hoogte van 25 miljard euro goedgekeurd in een poging de economische schade als gevolg van het coronavirus te beperken. Het is de derde financiële injectie van de overheid sinds de uitbraak van COVID-19.

De regering stemde woensdagavond laat in met het voorstel. Het begrotingstekort zal daardoor verder oplopen: naar verwachting tot 11,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen het in april gestelde doel van 10,4 procent.

In 2019 was het tekort nog 1,6 procent, het laagste niveau in twaalf jaar tijd. De 25 miljard die in de economie wordt gepompt, wordt deels geleend. De staatsschuld zal dit jaar oplopen tot 157,6 procent van het bbp.