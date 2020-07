De invloed van de corona-uitbraak op de resultaten van autofabrikant Tesla zijn beperkt gebleven. De omzet daalde licht, terwijl de winst zelfs sterk verbeterde, blijkt uit de woensdag nabeurs gepubliceerde tweedekwartaalcijfers.

De productie was wel flink lager dan in de kwartalen ervoor, doordat het bedrijf zijn productie deels stil moest leggen. Hierdoor bouwde Tesla in het tweede kwartaal 82.272 auto's. In de twee kwartalen ervoor lag dat aantal telkens boven de 100.000. Desondanks is topman Elon Musk overtuigd dat zijn bedrijf dit jaar een half miljoen auto's kan bouwen, ook al staat de teller halverwege nog onder de 200.000.

Wel heeft de autobouwer concrete plannen om zijn productiecapaciteit uit te breiden. Zo wordt gewerkt aan de uitbreiding van de fabriek in Sjanghai, Ook staat de komst van een productievestiging in Berlijn gepland. Bij de presentatie van de cijfers maakte Musk ook bekend dat in de Amerikaanse plaats Austin (Texas) een nieuwe fabriek komt.

Ondanks de kosten voor het stopzetten van de productie bij de fabriek in het Amerikaanse Fremont, wist Tesla opnieuw winst te maken, omgerekend bijna 90 miljoen euro. Het was het vierde kwartaal op rij dat er winst gemaakt werd. Extra opvallend omdat Tesla in het verleden vaak forse verliezen maakte. De omzet kwam wel 5 procent lager uit, op 6,04 miljard dollar.