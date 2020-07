Ruim 63 procent van de Nederlanders vertrouwt de supermarkt zijn of haar persoonlijke data toe. Daarmee vertrouwen ze de supermarkt meer met hun data dan financiële dienstverleners en sociale media. Dat blijkt woensdag uit onderzoek dat Ahold liet uitvoeren door Deloitte.

Deloitte ondervroeg voor het onderzoek vijftienduizend volwassen Europeanen over hun bereidheid om hun persoonlijke data met bedrijven te delen. Uit het onderzoek blijkt dat klanten de data over welke producten ze kopen het makkelijkst delen met instanties. Met data over banktransacties, schulden of hun DNA zijn ze terughoudend.

Vooral jonge consumenten zijn bereid hun data te delen met supermarkten. Hoe ouder de consument, hoe minder hij of zij geneigd is om die persoonlijke data te delen.

Nederlanders zijn daarnaast iets terughoudender met het delen van hun data dan de gemiddelde Europeaan. In heel Europa ligt het aandeel mensen dat er niet onwelwillend tegenover staat om persoonlijke data met de supermarkt te delen net onder de 70 procent, zo'n 7 procentpunt hoger dan in Nederland. In Griekenland delen mensen hun data het makkelijkst, in Finland zijn mensen er het voorzichtigst mee.