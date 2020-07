De ex-topman van de Duitse Adyen-concurrent Wirecard, Markus Braun, is woensdag voor de tweede keer gearresteerd, terwijl hij juist net weer op borgtocht vrij was. Naast Braun werden ook twee andere oud-bestuurders opgepakt. Reden voor de arrestaties is een verdere uitbreiding van het onderzoek naar boekhoudfraude bij Wirecard.

De drie oud-bestuurders worden ervan verdacht zowel de omzetcijfers als de balans opgepompt te hebben, om zo aantrekkelijker over te komen op klanten en investeerders. Door de op papier sterke financiële cijfers kon het bedrijf onterecht 3,2 miljard euro lenen.

"Het was in de realiteit eind 2015 al duidelijk dat Wirecards echte bedrijfsvoering verlieslijdend was", zei de officier van justitie in München woensdag. De bestuursleden worden onder meer verdacht van gerommel met de boekhouding, handel met voorkennis en vertrouwensbreuk.

De mogelijke misdaden kwamen in mei aan het licht, toen accountantskantoor EY 1,9 miljard euro op de balans niet kon verklaren. Een dag later schreef Wirecard dat het mogelijk om fraude zou gaan, waarna Braun opstapte. De oud-topman werd enkele weken later gearresteerd op verdenking van fraude en marktmanipulatie, maar kwam weer op vrije voeten na het betalen van de borgsom van 5 miljoen euro.

Een andere spin in het web, voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, is sinds het begin van de affaire spoorloos. Er is inmiddels een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Oostenrijker. Het Duitse Der Spiegel schreef vorige week dat hij zich mogelijk in Wit-Rusland of Rusland schuilhoudt.