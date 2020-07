Sinds de vakantie-uittocht over de grens weer is begonnen, hebben Nederlanders veel meer mondkapjes ingeslagen, blijkt vrijdag uit een rondgang van NU.nl. Mondkapjesverkopers zien de verkopen in juli flink stijgen ten opzichte van juni en wijzen naar vakanties over de grens als reden.

Drogisterijketens Kruidvat en Etos zeggen in juli meer mondkapjes verkocht te hebben en wijzen allebei naar de "vakantieboodschappen" als verklaring van de stijging. Kruidvat ziet zelfs een toename van de mondkapjesverkopen van 20 tot 25 procent ten opzichte van vorige maand.

Met vakantieboodschappen verwijzen de ketens naar Nederlanders die nog snel een mondkapje scoren voordat ze de grens overgaan om vakantie te vieren. In Duitsland, België en Frankrijk, de populairste vakantiebestemmingen over de grens volgens het Nederlands Bureau Toerisme & Congressen (NBTC), zijn de mondkapjesregels strenger dan in Nederland.

Bij onze oosterburen zijn mondkapjes al lange tijd verplicht in het openbaar vervoer, restaurants en winkels. In België is het sinds 11 juli verplicht om een mondkapje te dragen in alle overdekte ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen, zoals theaters en winkelcentra. In Frankrijk wordt het altijd aangeraden om een mondkapje te dragen en is het sinds 20 juli verplicht om een masker te dragen in openbare afgesloten gebouwen, zoals ziekenhuizen en supermarkten.

Kruidvat en Etos wijzen niet alleen naar de vakanties als reden voor de grotere vraag naar mondkapjes, maar ook naar zaken als de opschaling van het openbaar vervoer in Nederland. Sinds 1 juli rijdt het ov weer met de volledige dienstregeling en daarbij is het dragen van het mondkapje verplicht. De recente toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland zien de drogisterijketens nog niet terug in de mondkapjesverkopen. Zo bleef de verkoop van hygiëne- en handgels volgens Etos de afgelopen weken stabiel.

Bol.com: Mondkapjesverkopen zijn begin juli verdubbeld

Naast Kruidvat en Etos ziet ook online warenhuis bol.com de vraag naar mondkapjes snel stijgen. In de tweede week van juli (week 28) werden 107 procent meer mondkapjes verkocht dan een week eerder.

Bol.com wil geen oorzakelijk verband leggen tussen de stijgende verkopen en de vakanties, simpelweg omdat het bedrijf niet om een reden vraagt bij de verkopen. Het online warenhuis ziet wel dat de groeiweek plaatsvindt in een periode waarin veel Nederlanders de grens overgaan en er in België strengere mondkapjesregels zijn ingegaan.