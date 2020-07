De levertijden van Wehkamp lopen iets op door de eerste staking ooit bij het bedrijf. Zo'n vijftig personeelsleden leggen sinds maandagmiddag het werk neer bij het distributiecentrum in het Gelderse Maurik. Daardoor kunnen er al enige tijd geen bestellingen worden verzonden.

Het merendeel van de bestellingen wordt vanuit een ander distributiecentrum in Zwolle verzonden, waardoor de meeste klanten geen last hebben van de staking. Vanuit Maurik worden volgens een woordvoerder van Wehkamp alleen grotere artikelen verzonden. De levertijd van die bestellingen loopt iets op.

Volgens de woordvoerder zijn de bezorgdata op de website actueel en kunnen klanten dus zien of hun bestelling vertraging heeft opgelopen.

De personeelsleden besloten maandag te staken omdat Wehkamp-eigenaar Apax het distributiecentrum in Maurik wil sluiten. Ook in Zwolle, waar het hoofdkantoor is gevestigd, verdwijnen arbeidsplaatsen. In totaal dreigen 82 mensen hun baan te verliezen.

De medewerkers zijn niet tevreden over het sociaal plan dat de werkgever heeft voorgesteld. Ze willen een hogere ontslagvergoeding en betere begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Een ultimatum hiertoe verliep maandagmiddag, zonder bevredigend antwoord vanuit Wehkamp, waarop de werknemers het werk neerlegden. Het was voor het eerst dat personeel van Wehkamp staakte.