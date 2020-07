Zakelijke chatdienst Slack heeft bij Europese Commissie een klacht ingediend over Microsoft wegens oneerlijke concurrentie. Slack claimt dat Microsoft de zakelijke chatdienst Teams illegaal onderdeel heeft gemaakt van het Office-pakket, zodat Microsoft-klanten er niet onderuit kunnen.

"Miljoenen klanten" zijn daardoor gedwongen om Teams te installeren, zegt Slack woensdag in een statement. "Gebruikers kunnen het niet verwijderen en weten niet wat het product werkelijk kost."

Doordat Teams onderdeel is van het Office-pakket hebben Microsoft-klanten volgens Slack een manier om zakelijk met elkaar te chatten en videobellen. Daardoor hebben ze Slack niet meer nodig. Microsoft is een dominante speler op de zakelijke markt, waardoor het voor Slack extra moeilijk is om de concurrentie aan te gaan.

De Europese Commissie zal de klacht bekijken en besluiten of er een officieel onderzoek komt. Microsoft heeft nog niet op het nieuws gereageerd.