Het draagvlak onder Nederlanders om aardgasvrij te gaan wonen, is in de afgelopen jaren flink afgenomen. Dat schrijft klimaatbureau HIER woensdag in een jaarlijkse enquête. Waar in 2017 nog 58 procent van de ondervraagden voorstander was van aardgasvrij wonen, ligt dat aantal dit jaar maar liefst 13 procentpunten lager op 45 procent.

HIER ziet het aantal Nederlanders dat vóór aardgasvrije woningen is afnemen en het aantal tegenstanders juist flink toenemen. Drie jaar geleden beschouwde 28 procent van de ondervraagden zich als tegenstander van aardgasvrij wonen, dit jaar is 45 procent van de ondervraagden tegen het dichtdraaien van de gaskraan.

Het klimaatbureau vermoedt dat het draagvlak de afgelopen jaren afneemt, omdat wonen zonder aardgas steeds dichterbij komt. "Er zijn nog nauwelijks succesverhalen in de bestaande bouw en de meeste gemeenten slagen er niet in om de bewoners een aantrekkelijk aanbod te doen", aldus HIER-directeur Eva van der Weiden.

De coronacrisis speelt ook een rol in het veranderende sentiment: een op de vijf ondervraagden geeft aan van mening te zijn veranderd door de pandemie. De meerderheid van deze mensen is door de coronacrisis negatiever geworden over van het gas afstappen, omdat de crisis al zoveel geld kost. Hierdoor is nu niet het juiste moment om te investeren in dit soort projecten.

Ook zijn de redenen voor het al dan niet aardgasvrij wonen veranderd. De meeste gehoorde redenen onder tegenstanders van aardgasvrij wonen zijn dat het "weer zo'n linkse hype" is en dat we aardgas simpelweg nog nodig hebben. Voorstanders zien de aardbevingen in Groningen niet langer als belangrijkste reden om van het gas te stappen, maar wijzen naar klimaatverandering.