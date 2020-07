Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zet het kort geding tegen de Staat ondanks de toename van het aantal coronabesmettingen door. KHN wil dat de maatregelen die gelden in de horeca worden gelijkgetrokken met de regels die elders gelden.

"Besmettingen vinden overal plaats, in de supermarkt, in het openbaar vervoer en bij mensen thuis. Dat is in de horeca niet anders, maar we hanteren wel strenge maatregelen om de kans op besmetting te verkleinen", zegt directeur Dirk Beljaarts woensdag desgevraagd.

Het is de brancheorganisatie in het kort geding dat donderdag dient met name te doen om de regel dat gasten die niet tot hetzelfde huishouden behoren of een stel zijn onderling 1,5 meter afstand moeten houden. "Dat kunnen bijvoorbeeld bevriende stellen zijn die samen aan een tafel willen zitten", licht Beljaarts toe.

Daarbij gaat het volgens de KHN-directeur om de wens en eigen verantwoordelijkheid van de gasten. "Mensen willen dat zelf beslissen. Ze mogen bij wijze van spreken met zijn zessen in een auto naar de Wallen, maar bij ons moeten ze apart zitten." Volgens KHN kost het de sector gasten als de anderhalvemetermaatregel niet versoepeld wordt.

"We willen geen voorkeursbehandeling, maar wel dezelfde regels." Beljaarts benadrukt dat de horeca ook zeker niet op een tweede golf zit te wachten, waar wel voor wordt gewaarschuwd nu het aantal besmettingen weer oploopt. "We houden ons ook aan alle regels, dat is nu des te belangrijker. Maar de afwijkende regel in de horeca krijgen wij niet uitgelegd en de overheid legt het ook niet uit aan ons."