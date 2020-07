Ryanair zal geen vliegtuigen meer stationeren op luchthaven Frankfurt-Hahn en dreigt aan het eind van de zomer ook toestellen weg te halen van de bases in Berlijn en Düsseldorf. De luchtvaartmaatschappij doet dat, omdat de Duitse piloten niet bereid zijn om salaris in te leveren, aldus Ryanair dinsdag.

Bij een stemming over een voorgestelde salarisverlaging was onder de Duitse piloten geen meerderheid te vinden. Ryanair wil de salarissen verlagen, omdat de vraag naar vliegreizen door de coronacrisis is afgenomen.

"We moeten nu alternatieve maatregelen nemen om besparingen te realiseren, wat helaas betekent dat bases worden gesloten en banen verloren gaan", staat in een uitgelekt memo van Ryanair. Volgens hetzelfde schrijven zou 70 procent van de vliegers in dienst van het bedrijf al wel hebben ingestemd met minder loon en een versobering van de arbeidsvoorwaarden in het licht van de coronacrisis.

In Ierland, de thuisbasis van Ryanair, heeft de maatschappij niet onderhandeld met de vakbond, maar individuele afspraken met de piloten gemaakt. In Duitsland werd gesproken met de vakbond. Voor de aankondiging van de sluiting van de bases zei de bond te hopen er met het bedrijf uit te komen.

De vakbond heeft moeite met de voorwaarde dat de salarissen tot 2024 op een lager niveau blijven, maar de banen slechts tot maart 2021 gegarandeerd worden bij instemming.