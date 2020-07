Nederlanders zijn steeds positiever over het thuiswerken en denken in toenemende mate dat ze na de coronacrisis vaker vanuit huis gaan werken, meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dinsdag. Dat geldt ook voor NU.nl-lezers: 75 procent van de ruim drieduizend stemmers ziet zichzelf in de toekomst vaker thuiswerken. Op NUjij leggen ze uit waarom.

Reageerder Nico1233 merkt nu vooral dat vijf dagen op kantoor werken onnodig is. "Op dit moment ben ik één tot drie keer in de week op kantoor, en dat is meer dan voldoende."

Hij vindt het fijn dat hij nu tijd heeft voor andere activiteiten. "De tijd werd vaak door nutteloze vergaderingen gevuld. Daar hoef ik niet meer naartoe te reizen. Dat scheelt op een dag twee uur, wat ervoor zorgt dat ik extra vrije tijd overhoud."

Koudwatervrees bij leidinggevenden

Frans_V verwacht zeker na de coronacrisis nog veel thuis te werken. Hij werkt ruim dertig jaar in de adviessector voor het bedrijfsleven. "Het is helemaal niet vereist om continu ergens op kantoor te zitten of fysiek naar afspraken te gaan."

Volgens hem was er voor de crisis bij veel mensen sprake van koudwatervrees. "Vooral bij leidinggevenden. Er werd te simpel van uitgegaan dat thuiswerken minder effectief en efficiënt is. Het vereist zeker een andere manier van werken. Je moet leren omgaan met digitale communicatie, de informatie-uitwisseling tussen collega's is anders en er is een andere mate van coördinatie, coaching en management."

Wel kan hij zich voorstellen dat dit niet bij iedereen kan. "In mijn situatie past thuiswerken geheel bij mij, maar ik kan me voorstellen dat dit niet in elke sector mogelijk is en dat het ook afhangt van de privésituatie thuis."

'Ik miste mijn collega's'

Reageerder Huzarensalade daarentegen staat te popelen om weer fulltime op kantoor te werken. "Hoewel ik thuis mijn werkzaamheden zonder beperkingen kon uitvoeren, vind ik het verschrikkelijk. Ik miste de collega's en de mogelijkheid om onderling te sparren, en thuis voelde ik me minder betrokken bij mijn werk."

Bert_Vlis is het hiermee eens. "Af en toe is het toch wel prettig dat je met een team van mensen bij elkaar kan komen om zaken te bespreken. Dat mis ik wel bij het thuiswerken."

Volgens hem is het ontbreken van sociaal contact een gemis. "Mensen zijn minder benaderbaar en je voelt je toch een beetje alleen. Ik begrijp dat een groot deel van de mensen het wel zien zitten om meer thuis te werken, maar dit is het voor mij niet."