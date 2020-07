Apple wil de komende tien jaar gebruiken om compleet CO2-neutraal te worden, schrijft het bedrijf dinsdag in een persbericht. Het techbedrijf wil ervoor zorgen dat ieder product dat in 2030 verkocht wordt compleet klimaatneutraal is.

Apple wil dat doel halen door zoveel mogelijk koolstofarm en gerecycled materiaal en zoveel mogelijk efficiënte en duurzame energie te gebruiken. Ook wil het Amerikaanse bedrijf CO2 uit de atmosfeer halen door bijvoorbeeld wereldwijd bomen te planten.

De iPhone-maker zegt dat de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van het bedrijf, zoals de kantoren en datacenters, al CO2-neutraal zijn en gaat zich nu richten op de leveranciers. Leveranciers die met Apple willen samenwerken, moeten beloven in 2030 CO2-neutraal zijn. De techgigant zegt al afspraken te hebben met zeventig leveranciers om 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken voor Apple-producten.

"Klimaatactie kan de basis vormen voor een nieuw tijdperk van innovatie, banencreatie en duurzame economische groei", zegt Apple-topman Tim Cook. "Met onze inzet hopen we een rimpel in de vijver te zijn die voor een veel grotere verandering zorgt."

Met de aankondiging volgt Apple andere grote bedrijven als Amazon en Microsoft, die eerder ook soortgelijke beloftes deden. Laatstgenoemd bedrijf ging zelfs nog een stapje verder: Microsoft wil in 2050 alle CO2-uitstoot die het bedrijf sinds de oprichting zowel direct als indirect heeft uitgestoten uit de natuur halen.