Het Noorse handelsplatform Adevinta neemt Marktplaats over van eBay. Het bedrijf betaalt 9,2 miljard dollar (zo'n 8 miljard euro) voor de advertentietak van eBay. Daar valt ook Marktplaats onder.

Adevinta, dat meerdere online marktplaatsen in Europa heeft, bood 2,5 miljard dollar in contanten en een belang van 44 procent in Adevinta voor de tak. Veilingsite eBay krijgt daarmee niet automatisch 44 procent van het stemrecht, maar slechts een derde. Adevinta verdubbelt door de overname in waarde.

Persbureau Bloomberg meldde maandag op basis van ingewijden dat de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus het hoogste bod had gedaan van alle gegadigden. EBay zou desondanks voor Adevinta hebben gekozen omdat Prosus alle aandelen in handen wilde krijgen en geen aandelen wilde vergeven aan eBay.

Het is niet de eerste keer dat Prosus misgrijpt bij een overname. Prosus wilde eind vorig jaar de Britse maaltijdbezorger Just Eat overnemen, maar werd afgetroefd door Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.