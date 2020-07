GKN Fokker, dat onderdelen voor vliegtuigen maakt, haalt de vorig jaar aangekondigde reorganisatie als gevolg van de coronacrisis naar voren. Daarbij is banenverlies op de Nederlandse vestigingen niet uitgesloten, bevestigt een woordvoerder dinsdag naar aanleiding van berichtgeving daarover van Rijnmond.

GKN Fokker, voortgekomen uit vliegtuigbouwer Fokker, heeft in Nederland vijf vestigingen met zo'n 3.300 werknemers. Per vestiging wordt bekeken of er banen moeten worden geschrapt, aldus de woordvoerder.

In september vorig jaar kondigde moederbedrijf GKN Aerospace een wereldwijde reorganisatie aan. Daarbij zouden circa duizend van de in totaal achttienduizend banen verloren gaan. GKN heeft vijftig vestigingen in vijftien verschillende landen.

"De impact van de COVID-19-crisis op de civiele luchtvaart is zeer significant", zegt de woordvoerder van GKN Fokker. De impact op de militaire luchtvaart valt volgens de woordvoerder wel mee, maar die op de burgerluchtvaart is groot. "De vraag naar onderdelen neemt daardoor af."

Behalve dat de al eerder aangekondigde reorganisatie wordt versneld, wordt nu ook gekeken of verdere aanpassingen van de productielocaties nodig zijn.

In Nederland heeft het concern vestigingen in Hoogerheide, Hoofddorp, Helmond, Papendrecht en Hoogeveen.