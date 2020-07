De drie Boeing 747-400's die KLM in april weer van stal haalde terwijl ze eigenlijk al waren uitgefaseerd, gaan eind oktober alsnog met vervroegd pensioen. Dat laat een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij dinsdag desgevraagd weten.

In maart van dit jaar maakte KLM bekend alle zeven jumbojets die op dat moment vlogen met vervroegd pensioen te sturen. Dit had alles te maken met de coronacrisis, waardoor de vraag naar vliegreizen afnam. Bovendien zijn de viermotorige toestellen niet zuinig in gebruik.

KLM was al van plan de oudere toestellen uit de vloot te halen, maar dat stond aanvankelijk gepland voor medio 2021. Meer maatschappijen nemen vanwege de coronacrisis vervroegd afscheid van de 'Queen of the Skies', zoals de 747 liefkozend wordt genoemd. British Airways, dat de grootste 747-vloot heeft, deed dat vorige week nog.

Bij KLM was het pensioen voor drie toestellen van korte duur, want in april werden ze toch weer ingezet. Ze werden in verband met de coronacrisis gebruikt voor een luchtbrug voor medische hulpgoederen. "De vraag van de Nederlandse overheid naar medische hulpgoederen neemt dusdanig af, dat KLM het vervoer in de toekomst weer kan verzorgen met de reguliere capaciteit", laat KLM weten.

Dat gebeurt dan in de vrachtruimen van de Boeing 777's en 787's.