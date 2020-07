Uitzendbureau Randstad ziet dat diverse landen waarin het actief is weer lockdowns instellen. Dat zegt het bedrijf dinsdag bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal, waarin het een kwart van de omzet zag verdwijnen.

De uitzender leed vooral in april veel pijn. In die maand ondervond het bedrijf de grootste gevolgen van de lockdownmaatregelen die wereldwijd waren ingevoerd vanwege de COVID-19-pandemie.

In de daaropvolgende maanden was er sprake van enig herstel, meldt het bedrijf, dat tevens aangeeft dat de eerste tekenen van juli ook hoopgevend zijn.

Wel zegt topman Jacques van den Broek dat de onzekerheid over de nabije toekomst nog steeds groot is. Hij ziet bovendien dat de regeringen in een aantal landen waarin Randstad actief is, weer restricties invoeren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.