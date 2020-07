Nederlandse bedrijven hebben door de coronacrisis meer tijd nodig om facturen te betalen. Ondernemers komen daardoor in de problemen. Ze missen niet alleen hun gebruikelijke omzet, maar moeten ook langer wachten op geld dat ze wel hebben verdiend. Dat meldt financieel onderzoeksbureau Graydon dinsdag.

Graydon vraagt iedere maand aan honderdduizenden bedrijven hoeveel tijd ze gemiddeld nodig hebben om facturen te betalen. Sinds eind vorig jaar verbeterde het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven, maar door de coronacrisis verslechtert het weer.

In december hadden bedrijven nog gemiddeld 40,7 dagen nodig om een factuur te betalen, in april was dat gedaald naar 38,4 dagen. In juni zag Graydon een stijging naar 41,3 dagen.

Het onderzoeksbureau maakt zich zorgen over ondernemers. "We krijgen signalen dat ondernemers de afgelopen maanden beduidend langer op hun geld hebben moeten wachten waardoor hun cashflow onder druk komt te staan", zegt John Swaab van Graydon. Op dit moment maken veel bedrijven nog gebruik van financiële noodregelingen vanuit de overheid, maar als die straks stoppen, zal dat de cashflow volgens Graydon nog verder onder druk zetten.

Verder is duidelijk te zien dat de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, nu meer moeite hebben met het betalen van facturen. Volgens Graydon betaalde de horeca voorheen altijd het snelst facturen uit, maar doet die sector er nu 5,2 dagen langer over om te betalen dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.