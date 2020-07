Tweeverdieners kunnen vanaf volgend jaar mogelijk een hogere hypotheek afsluiten. Het kabinet wil dat het laagste inkomen zwaarder meeweegt in de berekening voor de maximale hypotheek, en dat de hoogte van de studieschuld juist minder effect heeft.

Dat blijkt uit een voorstel tot wetswijziging dat minister van Financiën Wopke Hoekstra afgelopen vrijdag heeft ingediend maar dat tot dinsdag onopgemerkt bleef. Op dit moment telt het laagste inkomen voor 80 procent mee, maar volgens het voorstel moet dat 90 procent worden.

Met het voorstel volgt Hoekstra deels het advies van het Nibud. Begin juli adviseerde het budgetinstituut de Tweede Kamer dat de studieschuld minder zwaar moet wegen op de maximale hypotheek. Die factor is al jaren niet meer gewijzigd terwijl de rente in die tijd flink is gedaald. Volgens DUO weegt een studieschuld daardoor relatief zwaar op de hypotheek.

In de praktijk betekent dit nieuws dat tweeverdieners met een inkomen van 36.000 euro en 24.000 euro vanaf volgend jaar veel meer kunnen lenen voor een huis. Zonder studieschuld ligt hun maximale hypotheek 7.571 euro hoger, op 292.571 euro, doordat het laagste inkomen zwaarder mag meetellen. Dat berekende De Hypotheker voor NU.nl.

Als ze wel een studieschuld hebben, gaan ze er nog meer op vooruit. Met een studieschuld van 10.000 euro mogen ze volgens de oude regeling, waarbij het tweede inkomen al wel meetelt voor 90 procent, 271.566 euro lenen. Met de nieuwe regeling zou dat 273.066 euro zijn, dus 1.500 euro meer.

Toch is het voorstel opvallend. De Nederlandsche Bank (DNB) meldde vorige week namelijk dat de verdriedubbeling van de Nederlands huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar vooral te verklaren is door de toegenomen financieringsruimte van kopers en niet door het toenemend woningtekort. De centrale bank schrijft dat de stijging van de huizenprijzen de afgelopen kwarteeuw gelijk is opgegaan met de maximale leenruimte van kopers.