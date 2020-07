De euro staat maandag door het voorzichtige optimisme omtrent een eventueel akkoord over het Europees herstelfonds op de hoogste stand in meer dan vier maanden tijd.

De koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar bedraagt momenteel 1,144.

Er is nog geen akkoord over het herstelfonds, maar verschillende Europese leiders liet weten voorzichtig optimistisch te zijn over een eventueel akkoord.

Ook het nieuws over een mogelijk coronavaccin zorgde maandag voor optimisme op verschillende markten. De afgelopen dagen onderhandelden Europese regeringsleiders over de toekomstige EU-begroting en het daarbij behorende herstelfonds.

Het herstelfonds van in totaal 750 miljard euro om de Europese economieën er weer bovenop te helpen na de coronacrisis, zou voor twee derde uit giften bestaan.