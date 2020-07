In Brussel zijn de ogen de afgelopen dagen vooral gericht op het Europees herstelfonds, maar ondertussen onderhandelen de 27 regeringsleiders ook over de EU-begroting voor de komende zeven jaar. Van nachtelijke vergaderingen tot gestaakte onderhandelingen. Wat staat er precies op het spel? Vijf vragen over het meerjarig financieel kader (MFK).

Wat houdt de Europese meerjarenbegroting (MFK) precies in?

In het meerjarig financieel kader stellen de Europese regeringsleiders de financiering van activiteiten en beleid van de EU vast. De begroting heeft een looptijd van zeven jaar (2021-2027) en moet door alle lidstaten worden goedgekeurd.

In het MFK zijn de maximale bedragen vastgesteld die de EU op jaarbasis en gedurende de gehele looptijd van de begroting mag uitgeven. Naast de Europese Raad moet ook het Europees Parlement instemmen met het MFK. Voor het einde van dit jaar moeten de verschillende partijen een akkoord hebben bereikt over de nieuwe Europese meerjarenbegroting.

Hoe wordt de hoogte van het MFK vastgesteld?

Op dit moment ligt er een voorstel op tafel van de Commissie waarin de meerjarenbegroting uitkomt op 1.074 miljard euro. Dat is enkele tientallen miljarden euro's meer dan de vorige begroting. De onderhandelingen om het MFK staan er om bekend moeizaam te verlopen. Ook voor de uitbraak van COVID-19 verliepen de onderhandelingen zeer stroef.

In mei 2018 diende de Europese Commissie haar eerste voorstel in voor het nieuwe MFK. In februari 2020 verlaagde de Commissie haar MFK-voorstel met enkele tientallen miljarden. Momenteel onderhandelen de Europese regeringsleiders, onder aanvoering van Raadsvoorzitter Charles Michel, over de bijdrage van de lidstaten aan de Europese begroting.

Het EU-budget in het huidige MFK, dat loopt van 2014 tot 2020, bedraagt circa 1.000 miljard euro. Dat is ongeveer 1 procent van het totale Europese bruto binnenlands product (bbp). Het bbp van de EU bedraagt het totale bbp van alle EU-lidstaten.

Wat is de rol van het coronaherstelfonds in het MFK?

Het coronaherstelfonds is gekoppeld aan de meerjarenbegroting. De Europese leiders onderhandelen tegelijkertijd over beide pakketten. De kosten voor het MFK en het herstelfonds bedragen samen circa 1,8 biljoen euro. In beide procedures kunnen lidstaten gebruikmaken van hun vetorecht, waarmee individuele landen een akkoord kunnen voorkomen. Nederland stelt zich in beide onderhandelingen zeer kritisch op.

Het coronaherstelfonds was de afgelopen periode voer voor discussie. Landen als Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Finland en Zweden zijn niet bereid om met meer dan 350 miljard euro aan giften akkoord te gaan. Daarnaast eist onder anderen Mark Rutte dat het herstelfonds gepaard gaat met hervormingen in verschillende Europese landen zoals Italië en Spanje.

Hoe staat de Nederlandse regering in de discussie omtrent het MFK?

Premier Rutte toonde zich de afgelopen periode als een van de meest kritische Europese leiders op het nieuwe EU-budget. Als aanvoerder van de 'zuinige vier' (Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden) is Nederland erg kritisch op het MFK-voorstel en het daarbij behorende herstelfonds. Zo zijn deze landen het onder meer niet eens met de verhoogde EU-begroting. In de huidige plannen moeten door Brexit minder lidstaten opdraaien voor een hoger EU-budget.

Als handreiking verlaagde Charles Michel de Europese begroting recentelijk om zo tegemoet te komen aan de wensen van de kritische landen. Ook mogen 'nettobetalers' zoals Nederland, die meer afdragen aan de EU dan ze aan subsidies terugkrijgen, hun korting op de korting op de EU-contributie behouden. Dit is voor Nederland een belangrijke voorwaarde voor een akkoord over het volgende MFK.

Wat gebeurt er als er geen akkoord wordt bereikt voor het einde van dit jaar?

Indien er op 1 januari 2021 geen nieuw MFK is gepresenteerd, kan de EU alsnog over een budget beschikken. Een speciale regel schrijft dan voor dat de Europese Commissie elke maand een twaalfde van de jaarbegroting van het vorige EU-budget mag uitgeven. De afspraken en bedragen uit het MFK van 2020 worden in dit geval aangehouden. De Raad kan bovendien besluiten om in samenspraak met de Commissie uitgaven van meer dan een twaalfde van het jaarbudget goed te keuren.