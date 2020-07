De Britse warenhuisketen Marks & Spencer (M&S) schrapt 950 banen, zo heeft het bedrijf maandag laten weten. De ontslagronde maakt deel uit van een eerder ingezet reorganisatieplan, dat als gevolg van de coronacrisis versneld wordt uitgevoerd.

De keten, die in het verleden ook heeft geprobeerd voet aan de grond te krijgen in Nederland, draaide al niet goed en de coronacrisis heeft de situatie verergerd. M&S heeft in het Verenigd Koninkrijk 78.000 werknemers.

Het bedrijf zegt te willen schrappen in de managementlagen en ondersteunende functies en meer te willen focussen op de winkelvloer en de online verkopen. In eerste instantie kunnen werknemers gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling.

Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson heeft in een reactie laten weten dat de overheid klaarstaat voor de werknemers die hun baan zullen verliezen en dat zij een beroep kunnen doen op steunmaatregelen.