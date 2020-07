Bij het distributiecentrum van Wehkamp in het Gelderse Maurik hebben zo'n vijftig personeelsleden maandagmiddag besloten het werk neer te leggen. Daardoor kunnen er geen bestellingen worden verzonden, wat tot overlast voor klanten leidt, meldt vakbond FNV.

Wehkamp-eigenaar Apax wil het distributiecentrum in Maurik sluiten. Ook in Zwolle, waar het hoofdkantoor is gevestigd, verdwijnen arbeidsplaatsen. In totaal dreigen 82 mensen hun baan te verliezen.

De medewerkers zijn niet tevreden over het sociaal plan dat de werkgever heeft voorgesteld. Ze willen een hogere ontslagvergoeding en een betere begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Een ultimatum hiertoe verliep maandagmiddag, zonder bevredigend antwoord vanuit Wehkamp, waarop de werknemers het werk neerlegden. Het is voor het eerst dat personeel van Wehkamp staakt.

Vanuit het distributiecentrum in Maurik worden veel bestellingen verstuurd naar klanten. Omdat het voltallige personeel van het distributiecentrum het werk heeft neergelegd, ontstaat er hinder voor klanten. Hoeveel vertraging er ontstaat is niet bekend, omdat nog onduidelijk is hoelang de staking duurt.

Ook de leveranciers van Wehkamp, zoals BCC en Beter Bed, zullen er last van ondervinden. Later op de dag valt het besluit of de staking wordt uitgebreid naar Zwolle.