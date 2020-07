Nieuw-Zeeland heeft niet alleen op het gebied van volksgezondheid baat bij het vroegtijdig ingrijpen van de regering tegen de verspreiding van het coronavirus; ook de economie profiteert daarvan. De economie draait beter dan verwacht, liet minister Grant Robertson van Financiën maandag weten.

De overheid houdt wel rekening met een eventuele tweede golf aan coronabesmettingen en zet daar 14 miljard Nieuw-Zeelandse dollar (ruim 8 miljard euro) voor opzij.

"De economie doet het beter dan verwacht en is verder opengesteld dan waar dan ook ter wereld", zei Robertson. Hij gaf aan dat het eiland wel op het geld blijft letten, om nog een buffer te hebben voor tegenvallers.

De overheid stapt ook af van een eerder plan om geld zonder tegenprestatie beschikbaar te stellen aan consumenten om zo de bestedingen aan te jagen. "We zullen dat in ieder geval niet in de nabije toekomst doen", zei de minister.

Met 22 doden en 1.204 vastgestelde coronabesmettingen heeft Nieuw-Zeeland de gevolgen van het coronavirus beperkt weten te houden. Er gelden in Nieuw-Zeeland geen coronamaatregelen meer. Premier Jacinda Ardern blijft wel voorzichtig en waarschuwt voor de risico's van een tweede golf.