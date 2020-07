De gedeeltelijke lockdown heeft in Nederland voor een verschuiving in het betalingsverkeer gezorgd. Sinds de uitbraak van COVID-19 rekenen consumenten in Nederland meer af via onlinebetaalmiddelen als iDEAL en creditcards en minder met bankpassen en contant geld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de tweede week van de gedeeltelijke lockdown (eind maart) lag het aantal betalingen via iDEAL 36 procent hoger dan voor de lockdown. Het aantal pintransacties en het aantal geldopnames daalden in dezelfde periode juist met respectievelijk 23 en 37 procent.

Het aantal transacties via iDEAL groeit al een aantal jaar. Voor de coronacrisis lag het aantal iDEAL-betalingen al zo'n 20 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds de maatregelen worden afgebouwd, neemt het aantal iDEAL-betalingen minder sterk toe. De toename is nog wel groter dan voor de coronacrisis.

Het totale bedrag dat Nederlanders via PIN, iDEAL en creditcard uitgeven, is inmiddels hoger dan vlak voor het begin van de lockdown. Begin juli gaven Nederlanders 4,53 miljard euro uit via deze betaalmiddelen, vlak voor de lockdown was dat 4 miljard euro.