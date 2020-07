De coronacrisis heeft de cijfers van Philips flink gedrukt in het tweede kwartaal. Het bedrijf zag de verkopen met zo'n 6 procent dalen naar 4,4 miljard euro, maar schat dat de verkopen zonder de coronacrisis met 4 procent waren gestegen. De nettowinst daalde van 246 miljoen euro naar 210 miljoen euro, meldt het bedrijf maandag.

Die klap werd iets verzacht door de ziekenhuisdivisie van het bedrijf. Bij deze tak groeiden de verkopen in het afgelopen kwartaal met 14 procent, waardoor de omzet van het bedrijfsonderdeel met 161 miljoen euro steeg ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Philips produceert op dit moment zo'n vierduizend beademingsapparaten per week, die over de hele wereld in ziekenhuizen gebruikt worden. Daarnaast ontwikkelde het concern verschillende nieuwe apparaten die op intensivecareafdelingen gebruikt kunnen worden.

CEO Frans van Houten denkt dat Philips in de tweede helft van dit jaar weer kan groeien. Als de vraag onder consumenten weer groeit, dan kunnen de verkopen van Philips dit jaar groeien ten opzichte van vorig jaar, zegt hij in een verklaring.