Oldtimers, postzegels, stripboeken en Chinees porselein – je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt geveild. Het publiek bestudeert het object grondig, de veilingmeester zweept de zaal op en de hoogste bieder gaat er met het object vandoor. De coronacrisis gooit echter roet in het eten van dit proces. Hoe gaan veilinghuizen daarmee om?

Online veilinghuizen zijn niet nieuw. Toch zijn er nog genoeg traditionele veilinghuizen die tot vóór de coronacrisis decennialang alleen offline werkten, zoals de branche voor postzegels en munten. "Vier keer per jaar leven we toe naar een fysieke veilig, specifiek op dit gebied", vertelt John Kuin, mede-eigenaar van Rietdijk Veilingen. "Toch moest het roer na honderd jaar zaalveilingen om."

En dat lukte. Het traditionele veilinghuis kon met alle aanpassingen van dien de kijkdagen wel op kantoor realiseren, maar veilen in de zaal niet. "Dan zitten mensen simpelweg te dicht op elkaar. Bovendien is ons publiek wat ouder en daarom kwetsbaarder. Velen zijn huiverig om naar zo'n zaal te komen."

Online veilen bleek veel voordelen te hebben volgens Kuin. "Ook al mis je de spanning en de sfeer, je bespaart de kopers wel tijd en reiskosten. Bovendien zaten mensen vaker thuis. Dat leverde ons 20 procent meer veilers op en steeg onze omzet gemiddeld met zo'n 10 procent."

Bieden via een livestream

Ook kunst- en antiekveilinghuis De Eland en De Zon moest even schakelen. "Met vierduizend vierkante meter aan oppervlakte is onze showroom de grootste van Europa", vertelt Nick Landwaard, veilingmeester en taxateur.

"Per veiling worden soms wel drieduizend objecten aangeboden, van antiek tot modern. Normaal gesproken organiseren we vier kijkdagen, nu acht met inschrijvingen, timeslots en looproutes. Een hele aanpassing, maar gelukkig minstens zo goed bezocht."

Het bieden vindt plaats via een livestream: "Als veilingmeester sta ik nog steeds in de zaal, maar zonder publiek. Geïnteresseerden kunnen inloggen en zo hun bod uitbrengen."

Hoewel de veiling in april doorgeschoven moest worden naar juni, heeft de crisis tot nu geen negatieve invloed gehad op de omzet. "Die is vrijwel stabiel gebleven, evenals het gemiddelde verkooppercentage over een hele veiling", vertelt Landwaard.

Online veilingwereld in een stroomversnelling

Dan zijn er natuurlijk ook nog ook nog de veilinghuizen die nooit anders dan online hebben gekend. Zo is het Nederlandse Catawiki tien jaar geleden begonnen als start-up, en is het nu het meest bezochte Europese veilingplatform voor uiteenlopende objecten: van stripboeken tot klassieke auto's en horloges.

Volgens Frederik de Beer, commercieel directeur, verplaatste de veilingwereld zich al enige tijd naar het internet. "Door corona is dit in een stroomversnelling geraakt. Ook steeg het aanbod hard tijdens de lockdown; veel professionele aanbieders konden niet verder in hun galerij of op een beurs. Ook namen mensen eindelijk te tijd om hun zolder eens op te ruimen. Aan de vraagzijde zien we het zelfde; minder uitjes en meer tijd voor hobby's."

De crisis legt het bedrijf dan ook geen windeieren. "Normaal gesproken gaan we uit van zo'n 25 procent omzetgroei per jaar. Als de huidige coronatrend zou aanhouden, zou dit verdubbelen. Deze piek zal ongetwijfeld afzwakken, maar we verwachten er wel structureel van te blijven profiteren nu mensen de voordelen van online hebben ontdekt", voorspelt De Beer.