Het van origine Amsterdamse modemerk G-Star wordt hard geraakt door de coronacrisis. Het bedrijf wordt daarom gedwongen om te reorganiseren, meldt het modemerk vrijdag. Als onderdeel daarvan zal G-Star flink gaan snoeien in het personeelsbestand: 10 procent van het wereldwijde personeelsbestand verdwijnt. Met 150 geschrapte banen vallen de hardste klappen in Nederland.

Het was al langer duidelijk dat de coronacrisis de modeketen hard raakte: begin deze week ging de Zweedse tak kopje onder en vroeg de Amerikaanse tak uitstel van betaling aan, een voorstadium van een faillissement, schreef FD maandag. G-Star deed in mei al hetzelfde voor het Australische onderdeel.

Net als vele andere modemerken wordt de modeketen hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Winkels zijn maandenlang dicht geweest en openen nu weer mondjesmaat de deuren, waardoor ze veel omzet zijn misgelopen. De onlineverkopen gingen in coronatijd omhoog, maar konden het gebrek aan winkelverkopen niet goedmaken.

Door de coronacrisis heeft G-Star besloten om zich sneller dan gepland te gaan richten op online, waardoor nu 210 van de in totaal 2.100 banen bij het modemerk geschrapt worden. 150 hiervan verdwijnen uit Nederland.

Met de reorganisatie "ontstaat weer een toekomstgerichte en solide organisatie die adequaat kan inspelen op de continu veranderende marktomstandigheden", schrijft G-Star in de verklaring. "Daarmee hebben we het volste vertrouwen in de toekomst van G-Star en baanbehoud voor de overige werknemers." De hervorming moet in het derde kwartaal afgerond worden.