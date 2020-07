Door de coronacrisis is de werkloosheid in Nederland in juni uitzonderlijk snel opgelopen. In mei was nog 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, maar in juni liep dit al op naar 4,3 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is deze stijging ongekend. Op ons reactieplatform NUjij deelden meerdere nieuwe werklozen hun verhaal.

Lezer Julius is een van de Nederlanders die door de coronacrisis zijn baan is kwijtgeraakt. Hij besloot zich om te scholen tot softwareontwikkelaar, maar dit leidde niet tot een baan. "Nergens word je meer aangenomen, zelfs niet in deze sector waar een groot arbeidstekort is."

Hij kwam wel in aanmerking voor bootcamps met korte klaarstoomprogramma's, waarbij bedrijven normaal gesproken staan te springen om jonge mensen het vak te leren. "Maar die bedrijven zijn nu schichtig geworden en nemen nu ook niemand meer aan", aldus Julius.

"Bij één van die bootcamps kon 90 procent van de deelnemers altijd binnen de eerste twee maanden beginnen met werken, maar nu is dat dus 0 procent. Als er in een sector met zulke grote nood zulke rigoureuze besluiten worden genomen, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er meer aan de hand is."

'Ik zou willen dat ik gewoon íets kon doen'

Lezer EenMeisje herkent zich in het beeld dat Julius schetst. Zij is druk op zoek naar een nieuwe baan, maar kwam er gauw achter dat instromen in een nieuwe sector erg moeilijk is.

"Ik wilde desnoods gras maaien en heggen knippen. Maar nee, daar werd een hoveniersopleiding voor gevraagd. Zelfs voor magazijnwerk word ik afgewezen omdat ik met mijn bachelor in cognitieve neurowetenschappen te hoogopgeleid ben. Echt, ik zou willen dat ik gewoon íets kon doen", aldus EenMeisje.

Ze maakt zich daarom grote zorgen over de toekomst. "Ik kom niet meer in aanmerking voor goedkope studentenhuizen, want ik ben geen student meer. Ik heb nog geen recht op WW opgebouwd, en ik heb geen recht op bijstand omdat ik bij iemand op de bank woon die wél een baan heeft."

De overheid zou meer moeten doen

Lezer SoftwareEngineertje heeft na 36 jaar werken een redelijke buffer opgebouwd, maar toch maakt hij zich zorgen om zijn medewerklozen. "De vaste lasten gaan gewoon door, met alle gevolgen van dien. Mensen komen in de schuldsanering, worden hun huis uitgezet, of ze moeten naar de voedselbank."

"Niemand kan er iets aan doen dat hij of zij geen werk meer heeft, dus ik vind dat de overheid zou moeten bijspringen door bijvoorbeeld langer WW door te betalen, zoals dat vroeger gebeurde. Het voelt wrang dat de overheid niet op dit gebied helpt, maar dat er wel miljarden naar Zuid-Europa gaan."