Mensen die het in het begin van de coronacrisis al niet breed hadden, dreigen nu in de financiële problemen te komen. Daarvoor waarschuwt Divosa, de vereniging voor gemeentedirecteuren die verantwoordelijk zijn voor schuldhulpverlening, tegen NU.nl. Tegelijkertijd worden schuldeisers minder coulant.

"Mensen hebben over het algemeen een buffer voor de eerste maanden zonder inkomen. Pas als deze buffer op is, maken mensen schulden. Als we die redenering volgen, zullen we in de cijfers vanaf mei het aantal schuldhulpaanvragen zien stijgen", aldus Divosa.

De vereniging houdt samen met brancheorganisatie voor schuldhulpverleners NVVK en 46 gemeenten bij hoeveel mensen een verzoek tot schuldhulp hebben aangevraagd.

Daaruit blijkt dat het aantal aanvragen in de deelnemende gemeenten in maart 2020 ongeveer gelijk was aan dezelfde maand vorig jaar. Opvallend genoeg was in april zelfs sprake van een daling. De cijfers over mei en juni zijn nog niet beschikbaar, maar laten vermoedelijk een ander beeld zien.

Schuldeisers moeten coulant blijven



"In het begin van de crisis merkten we dat er veel coulance was ten opzichte van betalingsproblemen. Corona werd toen gezien als overmacht en niet als eigen schuld", aldus de vereniging.

Volgens Divosa is het belangrijk dat schuldeisers en andere organisaties juist nu met mensen in gesprek blijven, hoewel de eerste coronaperiode voorbij is. "Veel mensen die hun inkomsten zijn kwijtgeraakt of fors hebben zien dalen, komen in deze periode aan het einde van hun reserves."

Divosa vraagt daarom structureel begrip voor mensen in financiële moeilijkheden. "Een coulante houding van schuldeisers biedt de mogelijkheid om de 'pauzeknop' in te drukken, om zo schuldenrust te creëren. Een snelle schuldhulpverlening helpt mensen om hun financiële situatie weer op orde te brengen."