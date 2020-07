Luchtvaartmaatschappij easyJet vliegt in de maand augustus weer naar 95 procent van het gebruikelijke aantal bestemmingen vanaf Schiphol. Dat heeft de maatschappij vrijdag laten weten.

EasyJet, dat een uitvalsbasis heeft in Amsterdam, zette eind maart de hele vloot in Europa aan de grond als gevolg van de reisrestricties in verband met de uitbraak van COVID-19. Op Schiphol werden acht vliegtuigen geparkeerd.

Begin deze maand startte de maatschappij de vluchten vanaf Amsterdam weer op, met een beperkt aantal bestemmingen en diverse maatregelen aan boord, die van kracht blijven. Zo wordt er bijvoorbeeld geen eten en drinken geserveerd om het contact tussen passagiers en bemanning te beperken.

Ook kunnen passagiers aan boord de verplichte mondkapjes krijgen, net als handschoenen en desinfectiemiddelen.