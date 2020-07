De ACM gaat strenger toezien op het gebruik van duurzaamheidskeurmerken, meldt ze vrijdag. Ook roept de toezichthouder bedrijven op misleiding tegen te gaan en het mes te zetten in de 250 keurmerken die momenteel op de markt zijn.

Tevens wil de ACM dat overheden beter op keurmerken toezien door strengere regels op te stellen voor het gebruik ervan, bijvoorbeeld via verplichte accreditatie.

Mensen en bedrijven vinden het volgens de toezichthouder steeds belangrijker om verantwoorde keuzes te maken bij hun aankopen. Hierbij spelen keurmerken, logo's en duurzaamheidsclaims een belangrijke rol. Volgens een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat zes op de tien Nederlanders interesse hebben in informatie over duurzaamheid.

Hoe duurzaam de diverse keurmerken, claims en logo's zijn, is echter niet altijd duidelijk, zei de ACM vier jaar geleden al. En op dat gebied is in de tussenliggende jaren weinig vooruitgang geboekt, aldus de organisatie. Met de huidige voorstellen moet daar verandering in komen.