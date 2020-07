Netflix kreeg er in de maanden april, mei en juni meer dan tien miljoen nieuwe abonnees bij. De streamingdienst kende een goed eerste half jaar met enorme groei doordat mensen veel meer thuis zaten als gevolg van de wereldwijde lockdowns. Dat heeft het bedrijf donderdag in een brief aan aandeelhouders (pdf) laten weten.

In de eerste zes maanden van dit jaar namen zo'n 26 miljoen mensen voor het eerst Netflix, in heel 2019 waren dat er 28 miljoen. Het bedrijf denkt dan ook dat de toename in de rest van dit jaar minder snel zal gaan. Voor het derde kwartaal rekent Netflix op 2,5 miljoen nieuwe aansluitingen.

De producties worden ook weer langzaamaan opgestart, meldt het bedrijf.

Ook maakte Netflix bekend dat er voortaan twee CEO's zijn, naast de huidige topman Reed Hastings wordt Ted Sarandos co-CEO. Hastings laat weten dat dit niet betekent dat hij snel zal terugtreden.