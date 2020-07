British Airways, de luchtvaartmaatschappij met de grootste Boeing 747-vloot ter wereld, stopt per direct met vliegen met de jumbojets. Het besluit heeft alles te maken met de COVID-19-uitbraak, waardoor het aantal passagiers in een vrije val is beland.

"Het is onwaarschijnlijk dat onze prachtige Queen of the Skies ooit nog commercieel wordt ingezet door British Airways", heeft de Britse nationale luchtvaartmaatschappij vrijdag laten weten. De vloot van de Britten telt 31 jumbojets.

KLM besloot aan het begin van de coronacrisis al om de 747 met vervroegd pensioen te sturen. Later werd het toestel toch weer uit de hangaar gehaald, om gebruikt te kunnen worden voor vrachtvluchten. British Airways laat weten dat het meer vluchten zal uitvoeren met de nieuwe en veel zuinigere A350 en B787.

De iconische Boeing 747 heeft vier motoren en is een stuk lawaaiiger en minder zuinig dan nieuwere toestellen. De jumbojet stamt uit 1969. Het toestel verdwijnt als gevolg van de coronacrisis versneld uit de luchtruimen, net als het grootste toestel van concurrent Airbus, de eveneens viermotorige A380.

British Airways ontving de eerste Boeing 747 in juli 1989, en de laatste tien jaar later, in april 1999. Op het hoogtepunt had de maatschappij 57 stuks. De toestellen werden al uitgefaseerd, de laatste zou er in 2024 uit gaan.