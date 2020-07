Belangenorganisaties in de bouw, makelaarsbranche en vertegenwoordigers van huizenbezitters waarschuwen dat nieuwe wetgeving zal leiden tot oplopende woningtekorten, met name in de gebieden rond luchthavens. Onder meer Bouwend Nederland, de NVM, VEH en de Woonbond hebben een brandbrief (pdf) hierover gestuurd aan het kabinet, zo melden ze vrijdag.

Het gaat om de zogenoemde Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet, die volgens de organisaties de woningbouw in grote delen van het land zou stilleggen. De regeling is onlangs voor inspraak vrijgegeven en daarmee openbaar.

"Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien", zegt Bouwend Nederland. Volgens de belangenorganisaties komt dat erop neer dat huizen in grote gebieden rond vliegvelden, zoals Schiphol maar ook bij de regionale luchthavens zoals Eindhoven en Rotterdam, een stempel 'slecht leefklimaat' of 'zeer slecht leefklimaat' zouden krijgen.

"En dan mogen die huizen niet gebouwd worden", licht een woordvoerder van Bouwend Nederland toe.

De organisaties waarschuwen dat de ambitie van het kabinet om tot 2030 zo'n 845.000 nieuwe woningen te laten bouwen in het geding komt. "Nieuwe vertraging in de woningproductie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en coronacrisis in het achterhoofd."