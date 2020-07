Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen is de afgelopen jaren gestegen, schrijft NRC donderdagavond op basis van de Hospital Leadership Monitor 2020. In 2014 was nog 24 procent van de bestuurders in ziekenhuizen vrouw, eind 2019 steeg dit percentage naar 36 procent.

De monitor concludeert dit op basis van de jaarverslagen van alle 72 ziekenhuizen in het land. Eind vorig jaar waren in totaal 229 vrouwen actief in de raad van bestuur en raad van toezicht van de ziekenhuizen. Van de 72 bestuursvoorzitter waren 21 vrouw.

Uit het rapport blijkt verder dat elk ziekenhuis in 2019 minimaal één vrouwelijke bestuurder of toezichthouder had, schrijft NRC. Ook dat is een toename ten opzichte van de afgelopen jaren: in 2014 hadden vijf ziekenhuizen geen enkele vrouw in een bestuurlijke functie.

Dat er meer vrouwen in de besturen zitten, is goed nieuws volgens oud-ziekenhuisdirecteur Leonique Niessen, die samen met TIAS School for Business and Society en de Technische Universiteit Eindhoven het rapport opstelde. "Een divers bestuur leidt ertoe dat er niet alleen naar financiële resultaten wordt gekeken maar ook, hopelijk, naar de menselijke maat in de organisatie", aldus Niessen tegen de krant.

Ook meer vrouwen in top beursgenoteerde bedrijven

Het aantal vrouwen in bestuurlijke functies bij beursgenoteerde bedrijven is de afgelopen tijd ook toegenomen. Belangenvereniging van beleggers Eumediuon meldde woensdag nog dat onder meer het aantal vrouwen in de raden van bestuur bij AEX-ondernemingen in een jaar tijd van 10 naar 19 procent is gestegen.

Voor beursgenoteerde bedrijven geldt vanaf 2021 een quotum voor het aantal vrouwen in bestuurlijke functies: vanaf dat jaar moet minimaal een derde van de commissarissen een vrouw zijn.