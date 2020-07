De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft begin dit jaar een boete van 80 miljoen euro uitgedeeld aan een aantal concurrerende bedrijven die het kartelverbod overtraden, schrijft ACM donderdag. Het is nog niet bekend om welke bedrijven het gaat.

De concurrerende bedrijven deelden via derde partijen informatie over toekomstige verkoopprijzen. Dat gaat tegen de regels van de marktautoriteit in, omdat het de zogeheten concurrentiedruk kan verminderen, zonder dat er daadwerkelijk prijsafspraken worden gemaakt. De boete van 80 miljoen euro is een van de hoogste uit de geschiedenis van de ACM.

Een ander bedrijf in het verlengde van deze zaak kreeg een boete van ruim 1 miljoen euro voor het aanbieden van overeenkomsten met een te hoge opzegvergoeding aan consumenten.

De beboete bedrijven hebben de rechter gevraagd om schorsing van de openbaarmaking van de boetebesluiten. De namen van de bedrijven worden dus nog niet bekendgemaakt, omdat deze procedures nog lopen.