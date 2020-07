De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) start een kort geding tegen de Staat vanwege de coronamaatregelen, maakt KHN donderdag bekend. Met de stap wil de branchevereniging versoepelingen afdwingen voor de Nederlandse horeca, met name als het gaat om de 1,5 meter afstand tussen gasten.

Horecazaken mogen sinds 1 juni weer open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten gasten 1,5 meter afstand bewaren, tenzij ze jonger dan achttien zijn of uit hetzelfde huishouden komen, én moeten gasten reserveren als er meer dan honderd mensen het pand in kunnen of als het terras meer dan 250 plekken heeft.

"Deze coronamaatregelen zijn in hoge mate willekeurig en staan haaks op versoepelingen in andere sectoren", schrijft KHN over de maatregelen. Door de maatregelen dreigen horecaondernemingen massaal om te vallen, aldus de branche.

Om faillissementen te voorkomen, wil de branchevereniging dat de coronamaatregelen per direct worden versoepeld. De horecakoepel wil in het bijzonder versoepelingen als het gaat om het aantal mensen dat binnen 1,5 meter van elkaar aan een tafel mag zitten. Daarnaast wil de branchevereniging een roadmap met versoepelingen in de toekomst.

"Omdat er geen versoepelingen zijn aangekondigd, er door het kabinet geen perspectief wordt geboden, men niet bereid is om samen met ons te werken aan een roadmap én er geen aanvullende steunmaatregelen komen, zien we ons genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen richting de Staat", aldus KHN-voorzitter Robér Willemsen. Het kort geding dient op donderdag 23 juli.