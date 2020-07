Nissan produceert dit jaar door de coronacrisis ongeveer 30 procent minder auto's dan vorig jaar. De autofabrikant moest door de pandemie fabrieken stilleggen en kon daarnaast minder auto's verkopen omdat dealers wereldwijd enige tijd gesloten waren.

Dat zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Nissan produceerde tussen april en december 2019 ongeveer 3,7 miljoen auto's. Dit jaar zullen dat er in dezelfde periode ongeveer 2,6 miljoen zijn.

Nissan had het al moeilijk voor de coronacrisis. In 2019 verkocht Nissan 20 procent minder auto's in Europa dan het jaar ervoor, waarmee Nissan het slechts presterende merk van Europa was. Het bedrijf koos daarom in mei al een nieuwe strategische koers, waarin het zich meer op de Verenigde Staten, China en Japan richt.

De hele auto-industrie lijdt onder de gevolgen van de coronacrisis. Woensdag zei de CEO van Continental, de Duitse toeleverancier van de auto-industrie, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders nog dat hij verwacht dat de automarkt pas in 2025 enigszins zal zijn hersteld. De leverancier heeft al tweeduizend banen geschrapt en heeft 30.000 van de 85.000 werknemers met deeltijdverlof gestuurd.