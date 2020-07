IKEA introduceert een veganistische versie van het befaamde Zweedse gehaktballetje in zijn restaurants. De ecologische voetafdruk van het vegetarische balletje is volgens het bedrijf 96 procent kleiner dan die van de vleesvariant.

IKEA verkoopt naar eigen zeggen wereldwijd elk jaar meer dan een miljard gehaktballetjes. Het volledig plantaardige balletje zou net zo goed moeten smaken en er hetzelfde uitzien als de vleesvariant, aldus IKEA.

De Zweedse woongigant wil in 2023 klimaatpositief zijn; in de Nederlandse restaurants moet eind dit jaar een kwart van het foodaanbod plantaardig zijn.

Het veganistische balletje wordt vanaf 1 augustus in Europa en ook in Nederland geïntroduceerd. De rest van de wereld volgt in de maanden daarna.

Vegetariërs konden al langer bij IKEA terecht voor een alternatief voor het gehaktballetje.