Het aantal reizigers op Schiphol was vorige maand nog altijd 93 procent lager dan dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de luchthaven donderdag heeft gepubliceerd.

In juni kwamen er 471.852 passagiers op de luchthaven. Dat waren er in juni 2019 nog 6,5 miljoen. Wel blijkt dat het aantal reizigers weer langzaam toeneemt.

Zo waren er op de rustigste dag, 1 juni, iets meer dan tienduizend passagiers, terwijl er op de drukste dag van de maand 23.000 waren. Ook het dagelijkse aantal vluchten steeg sterk, van 205 op de rustigste dag naar 334 op de drukste dag. Oorzaak hiervan is de versoepeling van een deel van de reisrestricties binnen Europa, vooral na 15 juni.

Daarmee lijkt Schiphol de weg omhoog weer enigszins te hebben ingezet, na een dramatische terugval in de eerste coronaweken. Door de lockdownmaatregelen kwam het reizigersverkeer vrijwel volledig tot stilstand.

In juni werd het dus weer wat drukker op Schiphol en de luchthaven verwacht dat die trend doorzet in juli. Onder meer doordat passagiers uit sommige landen buiten Europa weer naar Nederland kunnen vliegen. De luchthaven spreekt de verwachting uit dat er eind juli per dag ongeveer zeshonderd vluchten en 55.000 tot 70.000 reizigers zijn.

De luchtvracht doet het op Schiphol minder slecht. Het aantal vluchten was maar liefst 124 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Het totale gewicht van die vracht is wel lager, met een daling van 13 procent.

Verklaring hiervoor is dat veel vracht wordt meegenomen in passagiersvliegtuigen. Dit wordt niet volledig gecompenseerd door de lading in de extra vrachtvluchten.