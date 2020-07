Als de financiële ondersteuning van de overheid aan zelfstandigen na 1 oktober wordt voortgezet, dan ligt het voor de hand om alleen nog zzp'ers te helpen die weinig vermogen hebben. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag in een publicatie waarin de verschillende scenario's voor de zogenoemde Tozo-regeling worden geschetst.

Helemaal stoppen is ook een optie, aldus het CPB. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) werd net als andere steunmaatregelen in maart door het kabinet in het leven geroepen om de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand te houden.

De regeling is inmiddels een paar keer verlengd, de laatste keer tot 1 oktober. Met de regeling werd een soort bijstand voor zelfstandigen gecreëerd, zonder toetsingscriteria. "De regeling was echt bedoeld voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen niet langer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien", licht een woordvoerder van het CPB toe.

Later werd besloten dat bij de toekenning vanaf juni ook gekeken zou worden naar het inkomen van de eventuele partner van de zelfstandig ondernemer. "Het ligt in de lijn der verwachting dat in het vervolg ook gekeken wordt naar het beschikbare vermogen van de zzp'er", zegt het CPB. Beschikbaar vermogen zijn bijvoorbeeld spaargeld en beleggingen, maar geen zaken als een eigen huis of opgebouwd pensioen.

Als het kabinet besluit de Tozo per 1 oktober te beëindigen, dan kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de BBZ, een bijstandsregeling voor zelfstandigen. "Die in eerdere crises ook zijn werk heeft gedaan."

Wanneer het gaat om zelfstandigen die in sectoren actief zijn die langdurig geraakt worden, is het raadzaam om "te kijken waar nieuwe kansen liggen". Als zelfstandigen besluiten toch de handdoek in de ring te gooien, dan kunnen zij een beroep doen op de algemene bijstand.